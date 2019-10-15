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Ukrayna'da binlerce kişi protesto için sokağa çıktı

- Kiev'de "Steinmeier formülü" üzerinde yönetimin uzlaşmaya varması nedeniyle gösteri düzenlendi

Genel 14.10.2019, 23:09 14.10.2019, 23:16
Ukrayna'da binlerce kişi protesto için sokağa çıktı

KİEV (AA) - Ukrayna'da binlerce kişi, ülkenin doğusundaki krizin çözümü için önerilen ve Donbas bölgesine özel statünün verilmesini öngören "Steinmeier formülü" üzerinde hükümetin uzlaşmaya varması nedeniyle gösteri düzenledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'deki gösteriye yaklaşık 18 bin kişi katıldı.

Bağımsızlık Meydanı ve Başkanlık binasında düzenlenen gösteride, "Kapitülasyona hayır", "Zelenskiy, Donbas'ı kazan ya da istifa et" şeklinde slogan atıldı.

"Steinmeier Formülü"nün öngördüğü Donbas bölgesine özel statünün verilmesine karşı çıkan göstericiler, Ukrayna askeri birliklerinin bölgede savaşması gerektiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna halkını, Rus televizyonu için malzeme oluşturacak provokasyonlara kanmamaları için çağrıda bulunmuştu.

"Steinmeier formülü"nün Rusya’nın çıkarına olduğunu düşünen protestocular, geçen hafta sonu da Kiev’de sokaklara çıkmıştı.

- Steinmeier Formülü

Ukrayna temsilcisi Leonid Kuçma, Belarus'un başkenti Minsk’te daha önce düzenlenen görüşmede, "Steinmeier Formülü"nü imzalamış ve daha sonra formül üzerinde uzlaştıklarını mektup yoluyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Martin Sajdik’e bildirmişti.

Ukrayna’da aşırı milliyetçiler ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko yandaşları, söz konusu formülün Donbas bölgesine özerklik tanıdığını ileri sürerek tepki göstermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de formülün yol haritasından başka bir şey olmadığını, Kırım’ın ilhakını tanımayı ve Donbas’tan vazgeçmeyi önermediğini söylemişti.

Zelenskiy, Donbas'ta savaşın sona ermesi ve Ukrayna topraklarının geri alınması için meselenin en yüksek düzeyde ve alanda ele alınması gerektiğini, bu adresin Normandiya Formatı olduğunu ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'nın Steinmeier formülünü onaylamasından memnuniyet duyduklarını dile getirmişti.

Üç yıl önce dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin bir yol haritası şeklinde eylem planı önerisinde bulunmuştu.

"Steinmeier formülü" olarak adlandırılan bu öneriye göre, ayrılıkçıların sözde yönetim ilan ettiği Donbas’ta Ukrayna kanunlarına göre yerel seçimler yapılacak, seçimler esnasında bölge özel statüye geçecek, seçimlerin sonuçlarını Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) "olumlu" kabul ederse söz konusu geçici olan özel statü bölgede "kalıcı" hale getirilecek.

#protesto #Ukrayna #Steinmeier formülü #Donbas
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