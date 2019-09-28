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Ukrayna'da siyam ikizleri doğdu
KİEV (AA) - Ukrayna'da siyam ikizleri dünyaya geldi.Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Çernovtsı kentinde siyam ikizi kız bebekler doğdu.Çernovtsi Hastanesi Baş Hekimi Albert Kuritsın, ikizlerin tek vücuda ve iki kafaya sahip olduğunu...
Genel 28.09.2019, 21:15
KİEV (AA) - Ukrayna'da siyam ikizleri dünyaya geldi.
Çernovtsi Hastanesi Baş Hekimi Albert Kuritsın, ikizlerin tek vücuda ve iki kafaya sahip olduğunu belirtti.
Kuritsın, siyam ikizlerinin tetkiklerinin sürdüğünü kaydetti.
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