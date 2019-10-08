Ülke genelinde alkollü araç kullananlara yönelik denetim
- Trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 78 bin 244 sürücüden bin 640'ının alkol, 9'unun ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi
ANKARA (AA) - Trafik polislerince ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 78 bin 244 sürücüden bin 640'ının alkol, 9'unun ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 9 aylık döneminde 5 milyon 329 bin 801 araç sürücüsüne alkol testi yapıldı. 125 bin 538 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmaktan, bin 299 araç sürücüsüne ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde 78 bin 244 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 640 sürücünün alkol, 9 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.
Kontroller sonucu bin 322 araç trafikten men edilirken bin 522 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.
Çalışmalarda, tespit edilen 8 bin 541 trafik kural ihlaliyle ilgili sorumlulular hakkında işlem yapıldı.
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