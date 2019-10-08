Ülke genelinde radarla hız denetimi
Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde yapılan eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 18 bin 341 hız ihlali belirlendi.
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde yapılan eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 18 bin 341 hız ihlali belirlendi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 5-6 Ekim'de radarla hız denetimleri yapıldı.
Bu kapsamda trafik ekiplerince 18 bin 341 hız ihlali tespit edildi.
Kontrollerde 340 araç trafikten men edilirken 10 sürücünün de ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 61,2'si trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 38,8'inin plakasına ceza yazıldı.
Denetimlerde ayrıca 20 bin 433 trafik kural ihlali tespit edildi.
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