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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 27 bin 749 kural ihlali tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği hız denetimlerinde 27 bin 749 trafik kuralı ihlali tespit edildiğini bildirdi.
Genel 29.07.2019, 21:04 29.07.2019, 22:54
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği hız denetimlerinde 27 bin 749 trafik kuralı ihlali tespit edildiğini bildirdi.
(İHA)
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