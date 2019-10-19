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Ülkemizi hamsi tanıtıyor

Havaların soğuması, Karadeniz’de hamsi bolluğu yaşanmasına neden oldu. Bu durum hamsi fiyatlarına düşmesi ve balığın tadının güzel olmasına neden oldu. Hamsideki fiyat ve tat farkı sadece ülkemizdeki vatandaşları mutlu etmiyor, yabancı ülkelerdeki insanlarında dikkatini çekiyor. Hamsinin methini duyan turistlerde Karadeniz’e gelip yerinde hamsi balığı yemek istiyor.

Genel 19.10.2019, 15:04

Havaların soğuması, Karadeniz’de hamsi bolluğu yaşanmasına neden oldu. Bu durum hamsi fiyatlarına düşmesi ve balığın tadının güzel olmasına neden oldu. Hamsideki fiyat ve tat farkı sadece ülkemizdeki vatandaşları mutlu etmiyor, yabancı ülkelerdeki insanlarında dikkatini çekiyor. Hamsinin methini duyan turistlerde Karadeniz’e gelip yerinde hamsi balığı yemek istiyor.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Alman turistleri ağırladı. Almanya’dan Türkiye’ye gelen Alman turistler hamsi balığını çok merak ettiklerini bu yüzden Akçakoca’ya geldiklerini söylediler. Hamsinin küçük fakat tadının çok güzel bir balık olduğunu ifade eden turistler ayrıca kılçığı ile yenilen bir balık olduğunu öğrendiklerine çok şaşırdılar.

Bir turist torununa hamsi balığını anlatırken yaşanan görüntüler ilginç sahneler yaşanmasına neden oldu.

Akçakoca’nın çok şirin bir belde olduğunu ve ülkelerine döndüklerinde buraya gelinip hamsi yenilmesi gerektiğini arkadaşlarına anlatacaklarını söyleyen turistler kilo kilo hamsi alarak pişirip yiyebilecekleri bir alana gideceklerini ifade ettiler.

(Veysi Hançer Ünnü/İHA)
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