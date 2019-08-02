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Ülkesine Bayrama Gidenlerin Suriyeli Sayısı 18 Bin Oldu

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 18 bine ulaşırken sınırda yoğunluk sürüyor.

Genel 02.08.2019, 10:24 02.08.2019, 10:31
Ülkesine Bayrama Gidenlerin Suriyeli Sayısı 18 Bin Oldu

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor. Suriyeli göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor.

40 DERECEDE YOLCULUK

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Bu sabah itibariyle 18 bin Suriyeli, Kurban Bayramı için ülkelerine gitti. Yanlarında yakınlarına hediyeler de götüren mültecilerden bazıları ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor. Sınır hattında yoğunluk 9 Ağustos tarihine kadar sürecek.

SINIRDA TEDBİRLER ARTTIRILDI

Gece saatlerinden itibaren sıraya giren Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için Jandarma Özel Hareket (JÖH) ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyeliler gruplar halinde ülkesine gönderiliyor. Suriyelilerin polis gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapıldıktan sonra pasaport polisinin son kontrolünden geçen göçmenler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor.

(Mehmet Ali Dağ /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kurban bayramı #suriyeliler #suriye #Ülkesine bayrama gidenlerin sayısı 18 bine ulaştı
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