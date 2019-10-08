Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu dualarla anıldı

Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu'nun şehadetinin 39. seneyi devriyesinde Taş Medreseli Ülkücüler Merkezi'nin düzenlediği Karşıyaka Mezarlığı'ndaki törende duygu dolu anlar yaşandı.



Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı İlker Darıcı, Taş Medreseli Ülkücüler Genel Başkanı Naim Yanık ve kalabalık bir heyet, Mustafa Pehlivanoğlu'nun Ankara Karşıyaka Meazarlığı'ndaki kabrinde biraraya geldi. Anma töreninde Taş Medreseli Ülkücülerle birlikte, çok sayıda Ülkü Ocakları üyesi genç de yer aldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve dualar ile devam eden ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Rahmetli Mustafa Pehlivanoğlu ağabeyimiz 12 Eylül Askeri Darbesi'nin hemen ardından idama mahkûm edilen ilk Ülkücü şehidimizdir. Kendisinikabri başında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun" dedi.

NAİM YANIK'IN SÖZLERİ

Taş medreseliler Genel Başkanı Naim Yanık da, şehadetinin 39. yılında Mustafa Pehlivanoğlu'nu rahmet ve minnetle yadettiklerini belirterek "Dün olduğu gibi bugün de yurdumuzu parçalayıp yok etmek isteyenlere karşı,göğsümüzü siper ederek karşı durmaya devam edeceğiz. Bugünde, yarında ’Türklük gurur ve şuuru,İslam ahlak ve faziletiyle’ bizi biz yapan kutsal davamızın siyasi teşekkülü; Milliyetçi Hareket Partimizin etrafında kenetlenip,var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu arada Mustafa Pehlivanoğlu'nun mezarındaki törenin ardından heyet diğer ülkücü şehitlerin mezarlarını da ziyaret ettiler.