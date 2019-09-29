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Uludere’de silah sesleri yerini konserlere bıraktı
Şırnak’ın Uludere ilçesinde bu yıl 2’incisi düzenlenen Gençlik, Huzur ve Bal Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Silah seslerinin yerini ezgilere bıraktığı bölgede vatandaşlar Manuş Baba’nın şarkıları ile eğlendi.
Genel 29.09.2019, 11:15
Şırnak’ın Uludere ilçesinde bu yıl 2’incisi düzenlenen Gençlik, Huzur ve Bal Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Silah seslerinin yerini ezgilere bıraktığı bölgede vatandaşlar Manuş Baba’nın şarkıları ile eğlendi.
Dün akşam sahne alan Manuş Baba, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen ünlü sanatçı, 2 saat boyunca katılımcıları coşturdu. Etkinliklerin son gününde Yusuf Güney Şırnaklılar ile buluşacak.(Serdar Gükçe/İHA)
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