Son Dakika
Pençe Harekatı: Hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Piyasalarda gün sonu 3 Ekim 2019
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
Samsun’da pompalı tüfekli saldırıda 3’ü kazara 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü
Irak’taki gösterilerde ölü sayısı 19 oldu!

Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu

SERKA ve Iğdır Üniversitesi iş birliğiyle ilk kez düzenlenen Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu, üniversite yerleşkesinde başladı.

Genel 03.10.2019, 18:13 03.10.2019, 18:30
Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu

IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu başladı.

Karaağaç Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılış konuşmasını, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir yaptı.

Demir, 4. nesil üniversitelerin artık bilim ve Ar-Ge'ye yönelmesi gerektiğini belirterek, "Bunu da bir iş birliği içerisinde yürütmek önemli. Artık bilgiyi ürüne çevirmenin zamanı geldi. Kimya endüstrisinin önemini çok iyi anlamalıyız. Ar-Ge'den Ür-Ge'ye geçmenin tam zamanı, üretime önem vermemiz ve endüstriye katkı sağlamamız gerekiyor." dedi.

Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi de 2019 yılında Iğdır Üniversitesi olarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kozmetik Teknolojisi Programı kurduklarını, 2020'de öğrenci alımını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Çelebi, "Bu program kapsamında amacımız dünya ile aynı doğrultuda görev, iş ve becerilerine sahip teknik eleman yetiştirmek, sektöre kozmetik teknikeri tanımını yerleştirmek, sektörden gelen istek doğrultusunda sektör çalışanlarına, üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmaktır." diye konuştu.

"Iğdır gerek coğrafyası gerek yaşamını sürdüren yerel halkın kozmopolit oluşu yönünden bu programın açılması açısından uygun bir şehrimizdir." diyen Çelebi, "Üniversitemizin öncülük ettiği ve şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz sempozyum, bu uygulamaların öncüsü olacaktır." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından, Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu'nun konuşmasıyla başlayan ilk oturumda, Aromaterapist Dr. Rana Babaç Çelebi ve Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi konuşmacılara plaket takdim etti.

Sempozyum, 3 gün sürecek ve 14 oturum ile poster sunumlarının ardından Iğdır ve Kars gezisiyle sona erecek.

#1. Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu #ığdır #Iğdır Üniversitesi #Sempozyum
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@