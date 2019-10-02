Uluslararası Basın Enstitüsünden Suudi Arabistan'a

VİYANA (AA) - Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), bir yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik devam eden mahkemeyi "kaba mizah" olarak nitelendirirken, davaya ilişkin bilgilerin kamuoyundan saklanmasına tepki gösterdi.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan IPI'dan yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin birinci yılında, Suudi Arabistan'a çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin geçen marttan itibaren süren davanın "uluslararası kamuoyunun katkı ve gözlemine açık daha şeffaf bir mahkemeye dönüştürülmesi" çağrısı yapıldı.

Cinayetin aydınlatılmasına ilişkin süren mahkemenin işleyişi "kaba mizah" olarak değerlendirilen açıklamada, mahkemenin yargılanan zanlıların isimlerini ve ifadelerini paylaşmamasına tepki gösterildi.

- "Uluslararası toplum, Suudi Arabistan'ın adalet sistemine olan inancını yitirdi"

Açıklamada, IPI Genel Müdürü Barbara Trionfi'nin, Kral Selman bin Abdulaziz'e ithafen yazdığı mektuba da yer verildi.

Trionfi, Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin süren mahkemeye ilişkin gizliliğin "son derece rahatsız edici" olduğunu vurgulayarak, mahkemenin olaya ilişkin 11 kişiyi suçladığını, 5 kişiye idam cezası verdiğini ancak davaya ilişkin detayları paylaşmadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın davaya uluslararası bağımsız uzmanların katkı ve gözlem yapmalarına izin verilmesi çağrısını yineleyen Trionfi, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"AB Özel Raportörü tarafından önerildiği üzere, hükümet, AB öncülüğünde ek bir ceza soruşturmasını desteklemeli ve uluslararası katkı, destek ve gözetim konusunda şeffaf bir tutum sergileyerek yeniden yargılama yapmalı. Uluslararası toplum, Suudi Arabistan'ın adalet sistemine olan inancını yitirdi. Bunu tersine çevirmenin tek yolu, hükümetinizin cinayetten sorumlu olan herkesin soruşturulması için acil ve somut adımlar atmasıdır."

ABD basınındaki haberlerde, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin emri Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğine ilişkin bilgilerin yer aldığına dikkati çeken Trionfi, özellikle Kaşıkçı davasında yargılanan Prens'e yakın iki isme ilişkin gerekli açıklamaların kamuoyuyla paylaşılmadığını kaydetti.