Uluslararası Demokratlar Birliğinden "Barış Pınarı Harekatı"na destek
- UID: "Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı bu adımı destekliyor, insanlık ve dayanışma adına uluslararası toplumu bu harekatı desteklemelerini bekliyoruz"
KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), 12 dilde yayımladığı basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
UID'in Genel Başkanı Bülent Bilgi'nin imzasını taşıyan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı bu adımı destekliyor, insanlık ve dayanışma adına uluslararası toplumu bu harekatı desteklemelerini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin sivillere yönelik terör eylemlerinin anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
Operasyonun başarılı olması halinde sığınmacıların, can ve mal kaygıları olmaksızın bu güvenli bölgeye yerleştirilecekleri vurgulanan açıklamada, "Bu, hem sığınmacıların vatanlarına kavuşması, artan mülteci nefretinden nihai olarak kurtulmaları açısından hem de Avrupa ülkelerinin sığınmacılara karşı yerine getirmek durumunda olduğu sorumluluklarının ciddi ölçüde azalması açısından yararlı olacaktır. Bu sayede özellikle Avrupa’da yükselişte olan aşırı sağcı akımların sığınmacılara ilişkin sosyal ve ekonomik argümanları ortadan kalkmış olacaktır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkının kullanıldığı hatırlatılırken, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması saikiyle gerçekleştirildiğinin altı çizildi.
Türk ordusunun bölgede yaşayan sivil halka karşı tüm sorumlulukları yerine getirdiği ifade edilen açıklamada, "Bu harekat sayesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanacak ve bölgedeki sivil halk terör örgütlerinin baskısından kurtarılacaktır. Bölgeye barış ve huzur yeniden getirilecektir. UID olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı bu adımı destekliyor, insanlık ve dayanışma adına uluslararası toplumdan bu harekatı desteklemelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
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