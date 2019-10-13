Uluslararası Demokratlar Birliğinden "Barış Pınarı Harekatı"na destek

KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), 12 dilde yayımladığı basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

UID'in Genel Başkanı Bülent Bilgi'nin imzasını taşıyan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı bu adımı destekliyor, insanlık ve dayanışma adına uluslararası toplumu bu harekatı desteklemelerini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin sivillere yönelik terör eylemlerinin anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği bu askeri harekat ile terör örgütü PYD/PKK’nın bu saldırılarını sona erdirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca PYD/PKK işgali öncesinde bu bölgede Türkmenler, Araplar ve Kürtler birlikte yaşamaktaydı. PYD/PKK terör örgütü bölgede kendisine muhalif Arap, Türkmen ve Kürtleri sürmek suretiyle bölgenin demografik yapısını değiştirmektedir. Bir çok dini grup sürgüne gönderilirken, muhalif bütün aşiretler büyük ölçüde zarar gördü. Türkiye bu harekat ile bölgenin demografik yapısını eski haline getirmeyi ve güvenliği sağlamayı öngörmektedir. Operasyonun bir diğer amacı Suriye’de güvenli bir bölge oluşturmak, Türkiye ve Avrupa’da yoğunluklu olarak yaşamakta olan Suriyeli sığınmacıları vatanlarına kavuşturmaktır."

Operasyonun başarılı olması halinde sığınmacıların, can ve mal kaygıları olmaksızın bu güvenli bölgeye yerleştirilecekleri vurgulanan açıklamada, "Bu, hem sığınmacıların vatanlarına kavuşması, artan mülteci nefretinden nihai olarak kurtulmaları açısından hem de Avrupa ülkelerinin sığınmacılara karşı yerine getirmek durumunda olduğu sorumluluklarının ciddi ölçüde azalması açısından yararlı olacaktır. Bu sayede özellikle Avrupa’da yükselişte olan aşırı sağcı akımların sığınmacılara ilişkin sosyal ve ekonomik argümanları ortadan kalkmış olacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkının kullanıldığı hatırlatılırken, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması saikiyle gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Türk ordusunun bölgede yaşayan sivil halka karşı tüm sorumlulukları yerine getirdiği ifade edilen açıklamada, "Bu harekat sayesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanacak ve bölgedeki sivil halk terör örgütlerinin baskısından kurtarılacaktır. Bölgeye barış ve huzur yeniden getirilecektir. UID olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı bu adımı destekliyor, insanlık ve dayanışma adına uluslararası toplumdan bu harekatı desteklemelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.