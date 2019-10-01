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"Uluslararası kamuoyu ABD'nin tek taraflı politikalarına karşı koymalı"

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "Uluslararası kamuoyu, kesin kararlar ve etkili adımlarla ABD'nin düşmanca yaklaşımına ve tek taraflı politikalarına karşı koymalıdır"

Genel 01.10.2019, 18:22

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uluslararası topluma seslenerek, "Uluslararası kamuoyu, kesin kararlar ve etkili adımlarla ABD'nin düşmanca yaklaşımına ve tek taraflı politikalarına karşı koymalıdır." dedi.

Ruhani, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle ABD yönetimini eleştirdi.

Dünya sisteminin çok sesliliğe ve ortaklaşmaya dayandığını belirten Ruhani, küresel sistemin istikrarının, güvenliğinin ve barışının sağlanması için tüm ülkelerin tek sesliliğe karşı çıkma konusunda sorumluluk taşıdığını söyledi.

Hasan Ruhani, "Uluslararası kamuoyu, kesin kararlar ve etkili adımlarla ABD'nin düşmanca yaklaşımına ve tek taraflı politikalarına karşı koymalıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin son yıllarda taahhütlerine ve uluslararası anlaşmalara aldırmadan tek taraflı politikalar yürüttüğünü ve ikili anlaşmaları çiğneyerek Çin, Rusya ve hatta müttefiklerini de hedef aldığını ileri süren Ruhani, "İran, nükleer anlaşmanın taraflarından, bu anlaşmanın uygulanması için adım atmalarını bekliyor. Diğer ülkelerin de nükleer anlaşmayı desteklemesi bölge ve küresel güvenlik ile istikrar için zaruridir." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, Hürmüz Barışı Girişimi planının, bölgenin güvenliği, istikrarı ve barışı için önemli olduğunu belirterek, bölge ülkelerini bu projeye katılmaya davet etti.

#iran #Ruhani
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