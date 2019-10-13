"Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali"
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu - Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Fırat tarihtir, Fırat kardeşliktir, Fırat barıştır. Ordumuzun başlattığı Barış Pınarı Harekatı tamamlandığında Fırat'ın doğusu daha da güzelleşecek"
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali" renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Fırat'ın incisi" Rumkale bölgesinde yapılan festivalde kano, açık yüzme ve dragon bot yarışları gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Spor dostu kent" kimliğine yaraşır projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, festivalin iki yıl önce milli dalgıç Şahika Ercümen'in 40 metre derinliğe dalmasıyla başladığını hatırlattı.
Bu yıl festivalin müzikli bölümünün Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla iptal edildiğini anımsatan Şahin, şöyle devam etti:
Gaziantep Valisi Davut Gül de Mehmetçik'in yaptığı operasyonlarla, bölgenin barış ve kardeşlik ortamına kavuştuğunu belirterek, "Rumkale'de su sporlarının yapılabileceğini herkese gösterdik. Gaziantep'in de Rumkale'nin de her geçen gün üzerine koyarak geliştirdiği bir potansiyeli var." ifadelerini kullandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da tüm şer odaklarının gözlerini Fırat ve Dicle'ye diktiklerini ancak Türkiye'nin birlik ve beraber içerisinde bu oyunu bozacağını dile getirdi.
Festivalde düzenlenen sportif etkinliklere milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk ile paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk katıldı.
Açık yüzme yarışında çeşitli şehirlerden gelen 210 yüzücü kulaç attı. Dragon bot yarışları da çekişmeli mücadelelere sahne oldu.
Yarışmalarda dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve protokol üyeleri verdi.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2