Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'ndan İBB'ye tepki

ANKARA (AA) - Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işten çıkarılan 1500 işçiyle ilgili olarak, "İşçilerin sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarılması, örgütlenme özgürlüğü ilkelerinin ciddi şekilde ihlal edildiğini gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın İBB'de işten çıkarılan 1500'e yakın işçiyle ilgili Uluslararası Sendikalar Konfederasyonuna (ITUC) bilgi verdiği, Genel Sekreter Burrow'un da Arslan'ın bilgilendirme mektubuna cevaben bir mesaj yolladığı belirtildi.

Burrow'un mesajında, ITUC'un HAK-İŞ ile dayanışma içinde olduğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İşçilerin, sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarılması, örgütlenme özgürlüğü ilkelerinin ciddi şekilde ihlal edildiğini gösterir. Bağımsız sendika örgütlerinin, üyelerinin sosyal ve ekonomik çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki çabalarını zayıflatmak ve cansızlaştırmak için hedef alınmasından endişe duyuyoruz. Türkiye'deki örgütlenme özgürlüğü ihlallerinin ciddiyeti ve sürekliliği konusundaki endişelerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Bu uygulamaları, 87 sayılı ILO Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz."

ITUC Genel Sekreteri'nin mesajında ayrıca HAK-İŞ ve Türkiye'deki bağımsız sendika hareketi ile tam destek ve dayanışma içinde olunduğu belirtilirken, "Türkiye'de tam örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasını talep etmeye devam ediyoruz. Durumu yakından takip ediyoruz. Lütfen bizi yeni gelişmelerden haberdar ediniz." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.