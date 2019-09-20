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UMH, Hafter'e karşı operasyon için hazırlıklarını tamamladı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter birliklerine karşı büyük askeri operasyon için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı.UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü...

Genel 30.11.-0001, 00:00
UMH, Hafter'e karşı operasyon için hazırlıklarını tamamladı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter birliklerine karşı büyük askeri operasyon için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlere karşı büyük askeri operasyon için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Mecei, UMH güçlerinin operasyona başlamak için talimat beklediğini ifade ederek, operasyonun kapsamlı olacağını ve başkent Trablus'un dışındaki bölgelerin ve kentlerin hedef alınacağını kaydetti.

Öte yandan, UMH'den bir askeri kaynak, Hafter güçlerinin, UMH'nin kontrolündeki Giryan'ı geri almak için kentin güneyinde toplanmaya başladığını belirtti.

Kaynak, UMH güçlerinin de saldırı ihtimaline karşı mevzilerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Hafter'e bağlı güçler, geçen hafta pazar gününden itibaren UMH'nin kontrolündeki Giryan kentine yönelik saldırılarını artırmıştı. Saldırılarda ilerleme kaydedemeyen Hafter güçleri, mevzi de kaybetmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçlerinin saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libyalı taraflar arasında düzenlemeyi planladığı diyalog görüşmelerini de sekteye uğrattı.

#General Halife Hafter'e bağlı güçler #Giryan kenti #Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
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