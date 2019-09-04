Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı
Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
ESA ve SpaceX uyduları çarpışmanın eşiğinden döndü
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
"CNR Food İstanbul" kapılarını açtı
İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

UNICEF'ten Yemen'de 2,8 milyon çocuğa aşı kampanyası

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de 2,8 milyon çocuğa difteri aşısı kampanyası başlattı.UNICEF'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yemen'in El-Hudeyde, El-Cevf, Marib, Zamar, El-Beyda...

Genel 04.09.2019, 16:30 04.09.2019, 17:12
UNICEF'ten Yemen'de 2,8 milyon çocuğa aşı kampanyası

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de 2,8 milyon çocuğa difteri aşısı kampanyası başlattı.

UNICEF'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yemen'in El-Hudeyde, El-Cevf, Marib, Zamar, El-Beyda ve İbb illerinde difteri aşısı kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında 2,8 milyondan fazla çocuğa ulaşılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Daha önce yayımlanan raporlarda Yemen'de 2017'den beri difteri hastalığından 200'den fazla kişinin öldüğü, yaklaşık 4 bin kişinin difteri hastalığına yakalandığı kaydedilmişti.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan Yemen'de temiz suya erişimin kısıtlı olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler difteri ve kolera benzeri salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

#aşı kampanyası #çocuk #difteri #UNICEF #yemen
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@