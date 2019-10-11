Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı’na destek
Fırat’ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı’na ünlü isimler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, “Eyy Amerika, Sen bizi ne sandın Lan! Türk Halkının Karakteri Bağımsızlıktır” dedi.
Fırat’ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı’na ünlü isimler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, “Eyy Amerika, Sen bizi ne sandın Lan! Türk Halkının Karakteri Bağımsızlıktır” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na oyuncu ve sanatçılardan destek gelmeye devam ediyor. Ünlü isimlerden Cüneyt Arkın, Demet Akalın, Ebru Gündeş, Hadise, Alişan, Metin Şentürk, Başak Dalveren sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla harekata destek verdi. Sanatçı Ebru Gündeş twitter hesabından, “Tüm dualarımız Kahraman Mehmetçiğimizle. Rabbim yardımcınız olsun. İnşallah zaferinizle oralar barış ve huzura kavuşur” dedi.
"ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN”
"TÜRK ASKERİMİZİN ORDUMUZUN HER ZAMAN YANINDAYIM"
Şarkıcı Kıraç, operasyona desteğini “Barış Pınarı Harekatı” ile yapılmış çok sayıda paylaşımı retweet ederek, gösterdi. Oyuncu Doğa Rutkay, hesabından “Ayağınıza taş değmesin kötü haberiniz gelmesin. Allah yardımcınız olsun” duasında bulunurken, Vildan Atasever, “Allah yar ve yardımcınız olsun, kahraman Mehmetçiğimiz” dedi. Başak Dalveren ise “Merhaba ben Başak Dalveren Türk askerimizin ordumuzun her zaman yanındayım. Çıkmış oldukları bu yolda Allah yar ve yardımcıları olsun. Bana da bir görev düşerse gitmeye hazırım” ifadelerini kullandı.
“HERKES HADDİNİ BİLSİN”
Şarkıcı Demet Akalın da twitter hesabından “Barış Pınarı Harekatı’nı başlatan şanlı Türk Ordumuza destek olmak için; ben de evimi, iş yerimi ve sosyal medya hesaplarımı bayraklarla donatıyorum! Haydi sen de destekle, Şehitlerimiz için #AsBayrakları” notunu düştü. Şarkıcı Metin Şentürk, “Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit etmek kimsenin harcı değildir. Herkes haddini bilsin” dedi. Şarkıcı Yusuf Güney instagram hesabından “Gazamız mübarek olsun. Allah ayağımıza taş değdirmesin sizleri tez zamanda yavrunuza, yuvanıza sağ salim kavuştursun. İnşallah hilal ile haçın kavgasında muvaffak eylesin. Var olun, sağ olun koç yiğitlerim” temennilerinde bulundu.(İHA)
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