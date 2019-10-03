Ürdün'de grevdeki öğretmenlere destek gösterisi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, maaşlarına zam talebiyle 4 haftadır grev yapan öğretmenlere destek gösterisi düzenledi.

Amman'daki Meslek Sendikaları Kompleksi Meydanı'nda avukat, mühendis, doktor ve diğer meslek gruplarından sendikacıların katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Göstericiler, zam talebiyle grev yapan öğretmenlere destek mesajları içeren pankartlar taşıyarak hükümet aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan avukat ve milletvekili Gazi el-Hevamile, burada yaptığı konuşmada, "Ey Ürdün hükümeti ve yönetimi, eğer başarılı olmak istiyorsanız öğretmeni ve öğrenciyi başarılı kılmalısınız." dedi.

- Yargı kararına rağmen grev sürüyor

Ürdün'de öğretmenler, maaşlarına zam yapılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle 8 Eylül'den bu yana ülke çapında grev yapıyor.

Yüksek İdare Mahkemesi dün öğretmenlerin 4 haftadır sürdürdüğü genel greve ilişkin ihtiyati tedbir kararını onamış ve grevin derhal sona erdirilmesine hükmetmişti.

Öğretmenler Sendikası Başkanı Basim Fureyhat'ın sendika olarak yargının bağlayıcı kararına uyacakları yönündeki açıklamasına rağmen öğretmenler greve devam ediyor.