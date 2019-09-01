Ürdün Kralı, Katar Emiri ile telefonda görüştü
AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefonda görüştü.Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Al Sani'yi aradı. Liderler ikili...
AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefonda görüştü.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Al Sani'yi aradı.
Liderler ikili ilişkiler ve ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine dair görüş alışverişinde bulundu.
Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan Al Jazeera televizyonunun yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.
Ürdün Temmuz'da, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin Doha Büyükelçisi olarak atanmasını kararlaştırmıştı. Katar da Şeyh Suud bin Nasır bin Casim bin Muhammed'in Amman'a olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak atanmasına karar vermişti.
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