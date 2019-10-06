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Ürdün'de Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sendikası arasında TİS imzalandı

- Ürdün Kralı 2. Abdullah: - "Öğrencileri okulda görmekten çok mutluyum. Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri kutluyorum"

Genel 06.10.2019, 23:07
Ürdün'de Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sendikası arasında TİS imzalandı

AMMAN (AA) - Ürdün'de öğretmenlerin yaptığı grevin bugün sonlandırılmasının ardından Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, başkent Amman'daki Eğitim Bakanlığında gerçekleşen törende, TİS'e Eğitim Bakanı Velid el-Meani ve Öğretmenler Sendikası Başkan Vekili Nasır en-Nevasıra imza attı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Twitter hesabından yayımladığı paylaşımda, "Öğrencileri okulda görmekten çok mutluyum. Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ürdün tarihinde en uzun süren öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zamların ardından bugün sona erdirilmişti.

Başkent Amman'daki Öğretmenler Sendikası önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hukuki İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mubarek Ebu Yamin, "Grevin sonlandırılması üzerine anlaşmaya varıldı. Bugün okullar açılıyor." demişti.

Sendika Başkan Vekili Nasır en-Nevasıra, "Tarihi bir anlaşmaya tanıklık ediyoruz. Ürdün'de tarihin en uzun grevinin sona erdiğini ve öğretmenlerin zam ve özür şeklinde sıralanan isteklerinin yerine getirildiğini duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Nevasıra, varılan anlaşmaya göre, öğretmenlerin maaşlarına kıdemlerine göre yüzde 35 ila yüzde 75 zam yapıldığını, zamlı maaşların 2020'de ödenmeye başlanacağını söylemişti.

- Eylül ayı başında gösteriler başlamıştı

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına yüzde 50 zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

#anlaşma #grev sona erdi #imza #Öğretmenler Sendikası #Ürdün Kralı 2. Abdullah
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