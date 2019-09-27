Ürdün'de grevdeki öğretmenler ile hükümetin

AMMAN (AA) - LEYS CUNEYDİ- Ürdün'de öğretmenlerin maaşlarına zam için başlattıkları genel grev ders döneminin dördüncü haftasında devam ederken, hükümet ile öğretmenler arasındaki anlaşmazlık da sürüyor.

Taraflar arasında bir kaç defa soruna çözüm bulmak amacıyla görüşmeler yapılsa da Ürdün hükümeti öğretmenleri grevden vazgeçirecek ve krize çözüm üretecek bir yol henüz bulabilmiş değil.

Ürdünlü uzmanlar, öğretmenlerin 5 Eylül'de düzenledikleri gösteriye güvenlik güçlerinin sert müdahalesi nedeniyle krizin derinleşmesinden Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümetinin sorumlu olduğunu ifade ediyor.

Veliler ise grevin kırılması için çocuklarını okula göndermeleri yönündeki çağrıları reddediyor. Bu durum, öğretmenlerin grevinin halk nezdinde destek bulması olarak değerlendiriyorlar.

- "Hükümet her vatandaşa güvence sağlamak zorunda"

Ürdün Meclisindeki Islah Grubu Milletvekili Salih el-Armuti, hükümetin diyaloğu bırakıp artık bir karar alması gerektiğini söyledi.

"Hükümet yetki sahibidir ve her vatandaşa güvence sağlamak zorundadır." diyen Armuti, eğitim konusundaki krizin çözümünde geç kalınmasının Ürdün'ün itibarına zarar vereceğini ifade etti.

Ürdün Öğretmenler Sendikası'nın talebinin meşru olduğunu ve istedikleri ücretin de mütevazı bir artış içerdiğini kaydeden Armuti, medyada sendikaya karşı başlatılan kampanyanın muhtemel sonuçlarından ise endişe duyduğunu dile getirdi.

- "Devletin krizi çözmek için kaynakları var"

NEMA Stratejik Araştırmalar Merkezi Faris Berizat, "Hiç kimse toplumların başarısının temeli olan öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesin yanı sıra performanslarının ve okul ortamının iyileştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu inkar edemez." dedi.

Berizat, "Devletin şu anki krizi çözmek için öğretmenlere konut edinme desteği, sendikaya devlet arazisinden yerler vermek gibi para dışı kaynakları da var." şeklinde konuştu.

- Hükümet krizi çözmeye niyetli mi?

Ürdün Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Bedir el-Madi ise grev süresinin artmasıyla birlikte hem hükümet hem de öğretmenler tarafında "kazanma" hissinin arttığını ve tarafların taviz vermek istemediği bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Bu durumun eğitim süreci ve öğrencilerin geleceği açısından önemli etkileri olacağının altını çizen Madi, tarafların haklarını koruyacak bir çözüm bulma noktasında hükümetin ciddi olmadığını savundu.

Madi, "Ya hükümetin bu sorunu çözmeye niyeti yok, ya bu konuda karar merci değil yahut da Ürdün üzerinde söz sahibi daha etkili aktörler var." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.



Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, 10 Eylül'de, öğretmenlere "grevi sonlandırıp diyalog masasına oturmaları" çağrısında bulunmuştu.



