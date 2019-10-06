Ürdün'de öğretmenler grevi anlaşmayla sona erdi
- Hukuki İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mubarek Ebu Yamin: - "Grevin sonlandırılması üzerine anlaşmaya varıldı. Bugün okullar açılıyor"
ÜRDÜN (AA) - Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zamların ardından sona erdirildi.
Başkent Amman'daki Öğretmenler Sendikası önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hukuki İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mubarek Ebu Yamin, "Grevin sonlandırılması üzerine anlaşmaya varıldı. Bugün okullar açılıyor." dedi.
Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Sendika Başkan Vekili Nasır en-Nevasara, "Tarihi bir anlaşmaya tanıklık ediyoruz. Ürdün'de tarihin en uzun grevinin sona erdiğini ve öğretmenlerin zam ve özür şeklinde sıralanan isteklerinin yerine getirildiğini duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca hükümetin güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması nedeniyle hükümetten özür dilenmesi sendikanın talepleri arasında yer alıyordu.
Dünya Öğretmenler Günü'nde gerçekleşen anlaşmayla eşzamanlı olarak Başbakan Ömer er-Rezzaz, özür diledi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Galatasaray
|7
|10
|8. Trabzonspor
|6
|9
|9. Sivasspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2