Ürdün'de öğretmenler "zam için" grevde
- Öğretmenler, sendika kararı doğrultusunda ülke çapında süresiz greve başladı
AMMAN (AA) - Ürdünlü öğretmenler zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başladı.
Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Greve, Ürdün'deki tüm okullardan yüzde yüz katılım oldu." dedi.
Nedim, öğretmenlerin sendikanın kararı doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "maaşlarda gereken artış yapılıp, talepleri yerine getirilene ve itibarları iade edilene kadar" grevi sürdüreceklerini ifade etti.
Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, dünkü açıklamasında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve perşembe günü düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar pazar gününden itibaren hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini ve süresiz greve başlayacaklarını bildirmişti.
Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına, hak edilen yüzde 50 zammın yapılması talebiyle perşembe günü gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.
Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.
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