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Ürdünlü öğretmenlerden grev kararı

AMMAN (AA) - Ürdün Öğretmenler Sendikası, maaşlarında artış talebiyle yarından itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.Sendika Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine...

Genel 07.09.2019, 23:00 07.09.2019, 23:39
Ürdünlü öğretmenlerden grev kararı

AMMAN (AA) - Ürdün Öğretmenler Sendikası, maaşlarında artış talebiyle yarından itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.

Sendika Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve perşembe günü düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar yarından itibaren hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini ve süresiz greve başlayacaklarını söyledi.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (ihvan) krizden yararlanmaya çalıştığı yönündeki iddialara da değinen Nevasara,"Teşkilatın dağılması ya da ülkeden sürgün edilmesi benim işim değil, benim işim öğretmenlik." ifadelerini kullandı.

Ürdün hükümetinden yapılan yazılı açıklamada ise öğretmenlerin ve güvenlik güçlerinin onurunun korunması konusunda istekli olunduğu ve öğretmenlerin maaş artışının performanslarının iyileştirilmesiyle bağlantılı olduğu aktarıldı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, bugün Ürdün Milli Eğitim Bakanlığında hükümet yetkilileri ile düzenlenen toplantıdan bir sonuç çıkmadığını açıklamıştı.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

#grev #öğretmen #ürdün
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