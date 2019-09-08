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Urla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Balıklıova Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Karaburun yönünden İzmir yönüne seyreden Bülent E. idaresindeki 07 BJL...
Genel 08.09.2019, 17:34
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Balıklıova Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Karaburun yönünden İzmir yönüne seyreden Bülent E. idaresindeki 07 BJL 69 plakalı kamyonet karşı yönden gelen M. Çağrı Erdoğan idaresindeki 48 YF 509 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan kamyonet sürücüsü Bülent E. gözaltına alındı.
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