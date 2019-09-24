Uşak'ta kadın eğitmenin darbedildiği iddiası

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan kadın, uygulamalı eğitim sırasında iki kişinin saldırısına uğradığını iddia ederek şikayette bulundu. Ardından, kentteki çeşitli sürücü kurslarından çalışanlar eylem yaptı.

Sürücü kursu çalışanları, Cumhuriyet Mahallesi Batıkent Sitesi önünde toplanarak otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı.

Burada basına açıklama yapan eğitmen Gülay Yıldırım (40), dün bir kursiyere eğitim verdiği sırada site önünde kimliği belirsiz iki erkek tarafından araçtan indirilerek darbedildiğini, konuyla ilgili şikayette bulunduğunu söyledi.

Sitenin güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmediğini, kapıda güvenlik kamerası olmasına rağmen aracın plakasının polislere bildirilmediğini iddia eden Yıldırım, karakola giderek şikayetçi olduğunu ve darp raporu aldığını belirtti.

Sürücü kursu sahibi Ergül Karakoyun ise olaya anlam veremediklerini, sorumluların hesap vermesini istediklerini söyledi.

Açıklamanın ardından kalabalık olay yerinden dağıldı.