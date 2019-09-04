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Uşak'ta orman yangını
- Gökçedal köyü yakınlarında çıkan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü
Genel 04.09.2019, 18:49 04.09.2019, 20:40
UŞAK (AA) - Uşak'ta çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçedal köyü Taşavlı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, olay yerine gelen Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangında 1,5 hektar orman arazisi zarar gördü.
Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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