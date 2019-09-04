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Uşak'ta orman yangını

- Gökçedal köyü yakınlarında çıkan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü

Genel 04.09.2019, 18:49
Uşak'ta orman yangını
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UŞAK (AA) - Uşak'ta çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçedal köyü Taşavlı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, olay yerine gelen Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Arazözler yardımıyla alevlerin önünü kesen söndürme ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında 1,5 hektar orman arazisi zarar gördü.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


#anız #Orman Bölge #orman yangini
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