Üsküp'te “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek 2“ programı tanıtıldı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyinin ortak programı olan "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek" programının ikinci aşamasının tanıtıldığı bölgesel konferans düzenlendi.

Konferansa Türkiye'yi temsilen Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz'ın yanı sıra Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Avrupa Konseyi Programla Direktörü Verena Taylor, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Batı Balkanlar Bölgesel İşbirliği ve Programları Birim Başkanı Colin Wolfe, bölge ve Türkiye'den sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov, burada yaptığı konuşmada, programın önemine değinerek, bu sayede ülkelerin daha fazla desteğe ihtiyaç duydukları alanları tespit etmelerine olanak sağladığını söyledi.

Programın ilk aşamasında elde edilen başarılara işaret eden Dimitrov, "Yatay Destek 2 programının başarıyla tamamlanmış ilk aşamaya dayanması önemli bir husustur." dedi.

Taylor da üye ülkeler arasındaki iş birliğinin vatandaşlar için önemine dikkati çekerek, "Avrupa Konseyi ile AB'nin Yatay Destek programıyla verdiği ana mesaj nedir? Ana mesajın 'Biz ilgileniyoruz' olduğunu düşünüyorum. Siz önemlisiniz. İkincisi ise siz önemli olduğunuz için sizin reform süreçleriniz ile Avrupa entegrasyonu yolunuzu en iyi araçlarımızı birleştirerek destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Wolfe de ilk aşama ile kıyaslandığında ikinci aşamada bütçenin artırıldığına işaret ederek, ilk aşamada 25 milyon avro olan bütçenin 40 milyon avronun üzerine çıktığını ifade etti.

Konferans kapsamında programın adalet temini, yolsuzluk ve ayrımcılıkla mücadele, ifade özgürlüğü ile medya alanındaki reformları desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

Konferans kapsamında bu konularda seminerler de düzenlenecek.