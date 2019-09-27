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Üsküp'te "SOS Vita" Özel İhtiyaçları Olan Bireyler Derneği açıldı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "SOS Vita" adlı Özel İhtiyaçları Olan Bireyler Derneğinin açılış yapıldı.Açılışa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya​​​​​​​​​​​​​​'da...

Genel 27.09.2019, 20:00
Üsküp'te
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ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "SOS Vita" adlı Özel İhtiyaçları Olan Bireyler Derneğinin açılış yapıldı.

Açılışa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya​​​​​​​​​​​​​​'da geniş hükümet koalisyonunun parçası olan AlternAtivA Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, SOS Vita Derneği Başkanı Ertan Şakiri ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Kara, konuşmasında, Şakiri ile 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla büyükelçilik önünde düzenlenen etkinlikte tanıştığını söyledi.

Şakiri’nin 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Kuzey Makedonya ziyareti sırasında Mustafa Paşa Camisi'nde görüştüğünü aktaran Kara, Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, hayırseverlerin girişimleriyle Şakiri'ye yeni bir ev alındığını anlattı.

Kara, özel ihtiyaçlı bireylere yönelik bir dernek açma fikrinin de Şakiri'nin evine gerçekleştirdiği bir ziyarette doğduğunu belirtti.

Ötekileştirmenin kötü bir duygu olduğunu dile getiren Kara, buradaki etnik yapı ve topluluklarla birer akraba olduklarını vurguladı.

Kara, "Hiçbirimizin birimizden farkı yok." dedi.

AlternAtivA Partisi Genel Başkanı Gashi ise kapısının Şakiri ve tüm özel ihtiyaçlı bireyler için her zaman açık olacağını vurgulayarak, "Ertan bizim ofisimize geldiğinde, kendi evine gelmiş gibidir. Kendisine, kapımız senin için her zaman açıktır dedik." diye konuştu.

Ertan Şakiri'nin artık bir STK'de önemli bir göreve sahip olduğuna işaret eden Gashi, sadece siyasi partilerin değil tüm vatandaşların "SOS Vita" Derneğine destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

SOS Vita Başkanı Şakiri ise Büyükelçi Kara'ya bu törene katılımından dolayı teşekkür ederek, "Maalesef özel ihtiyaçlı bireylerden kimse bahsetmiyor. Bugün açılışa katılanlar ülkemize örnek olduklarını bilmeliler." ifadelerini kullandı.


#"SOS Vita" Özel İhtiyaçları Olan Bireyler Derneği #Kuzey Makedonya #Tülin Erkal Kara #Üsküp
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