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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL (AA) - Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki...
Genel 03.10.2019, 14:41
İSTANBUL (AA) - Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun toprağa verildi.
İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen törenin ardından Levent Camisi'nde cenaze namazı kılınan Ünlüoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği cenazede ayrıca Emre Belezoğlu, Metin Şentürk, Beyazıt Öztürk ve Erdil Yaşaroğlu'nun da aralarında olduğu ünlüler de yer aldı.
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