Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun toprağa verildi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen törenin ardından Levent Camisi'nde cenaze namazı kılınan Ünlüoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının eşi Gülenay Kalkan'ın taziyeleri kabul ettiği cenazeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay, oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Yılmaz Erdoğan, Tamer Karadağlı, Ata Demirer, Selçuk Yöntem, Zafer Ergin, Zafer Algöz, Demet Akbağ, Can Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül, Özgür Ozan katıldı.

Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği cenazede ayrıca Emre Belezoğlu, Metin Şentürk, Beyazıt Öztürk ve Erdil Yaşaroğlu'nun da aralarında olduğu ünlüler de yer aldı.



