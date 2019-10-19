Usta Yazar Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı
Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 19.10.2019, 17:32
Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan usta yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazede 7 güzel adamdan biri olan Rasim Özdenören, cenaze namazı kılındığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Pakdil’in öğrencisi bir gencin okuduğu Mehmet Akif İnan’ın Mescid- i Aksa şiiri herkesi duygulandırdı. Pakdil’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Taceddin Dergahı’nda son yolculuğuna uğurlandı.(Hülya Keklik - Ömer Çetin - İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü - Fatih Erdoğan/İHA)
16°
parçalı az bulutlu
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 19 Ekim 2019
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|15
|2. Alanyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|8
|14
|4. Galatasaray
|8
|13
|5. Sivasspor
|8
|12
|6. Konyaspor
|7
|12
|7. Fenerbahçe
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Bursaspor
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Balıkesirspor
|7
|13
|6. Fatih Karagümrük
|7
|12
|7. Altay
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|8
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Leicester City
|9
|17
|3. Chelsea
|9
|17
|4. Man City
|8
|16
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Everton
|9
|10
|14. M. United
|8
|9
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|8
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Atletico Madrid
|9
|16
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Valencia
|9
|13
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Athletic Bilbao
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2