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Usturaya kadın eli değdi

Malatyalı Yıldız Karabulut, katıldığı mesleki eğitim kursunda kuaförlük mesleğini öğreniyor. "İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok" diyen genç girişimcinin hayali ise kurs sonunda kendisine ait erkek berberi açmak.

Genel 29.09.2019, 10:22 29.09.2019, 10:25
Usturaya kadın eli değdi

Malatyalı Yıldız Karabulut, katıldığı mesleki eğitim kursunda kuaförlük mesleğini öğreniyor. "İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok" diyen genç girişimcinin hayali ise kurs sonunda kendisine ait erkek berberi açmak.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açılan Şener Eroğlu Akademi Meslek Edindirme Kursu’na katılan Yıldız Karabulut, yaklaşık 6 aylık kursun sonunda usta bir kuaför olmayı hedefliyor. 5’i bayan 13 kursiyerin katıldığı kursta her gün uzman eğitmenlerden mesleğin püf noktalarını öğrenen Karabulut, "İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok" düşüncesi ile hedefine adım adım ilerliyor. Kadın girişimcilere fırsat verilmesi halinde yapamayacakları hiçbir şey olmadığını söyleyen Karabulut, özellikle ustura ile sinek kaydı traş yaparak şimdiden tüm hünerini sergiliyor. "Meslekte başarılı olmak için önce kendinize güvenin" diyen Karabulut, “Ocak ayında kurs bittikten sonra hepimiz bir iş yeri açmayı hedefliyoruz. Ben de bir erkek berberi açmayı düşünüyorum. Doğuda şu an böyle bir iş yeri yok” diye konuştu.

Kurs sorumlusu Şener Eroğlu ise, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile AVM’de Gençlik ve Eğitim Derneğinin katkılarıyla açtıkları kurstaki amaçlarının istihdamı arttırmak ve meslek öğretmek olduğunu dile getirdi. Şu anda 13 kursiyerleri olduğunu ifade eden Eroğlu, “İstihdama yönelik bu kurs 6 ay sürecek ve sonra yeni öğrenciler alacağız. Burada sakal tıraşı, örgü, kesim gibi bütün faaliyetleri öğretiyoruz. İleride kendi işletmelerini açabilecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz” dedi.

(Selçuk Dönmez - Bahadır Aytekin/İHA)

#mesleki eğitim kursu #kuaförlük mesleği #Malatyalı Yıldız Karabulut
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