Uyanık, “Terörizmle mücadelede samimiyeti ortaklarımızın göstereceğine inanıyoruz“

NUR SULTAN (AA) - Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, terörizme karşı uluslararası alanda mücadelede samimiyetin Türkiye'nin bütün ortak ve dostları tarafından gösterileceğine inandığını söyledi.

Uyanık, Büyükelçilik binasında Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili düzenlenlediği basın toplantısında, harekatın amacının ülke sınır güvenliğini sağlamak, bu bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, Suriye halkını bu teröristlerin zulmünden kurtarmak olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanmakta hiçbir zaman tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Uyanık, "Sınırların ötesinde kendisinin milli güvenliğine karşı bu şekilde terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyecektir." dedi.

Büyükelçi Uyanık, Türkiye'nin 9. yılına giren Suriye ihtilafının barışçıl yöntemlerle çözülmesi için yüksek düzeyli Astana toplantıları örneğinde olduğu gibi uluslararası alanda yürütülen bütün barışçıl girişimlerin içinde aktif olarak yer aldığının altını çizdi.

Türkiye'nin 3 milyon 600 binin üzerindeki Suriyeliye 9 yıldır ev sahipliği yaptığına işaret eden Uyanık, bu konuda uluslararası toplumdan bekledikleri katkı ve desteği bugüne kadar boş sözlerin ötesinde göremediklerini söyledi.

-"Terörizmle mücadelede samimiyetin ortaklarımız tarafından gösterileceğine inanıyoruz"

Uyanık, Türkiye'nin terörizm ve terör örgütlerinin her türlü görüntüsüne karşı olduğunu dile getirerek, "Terörle mücadele uluslararası alanda ayrım yapılmaması taraftarıyız. Benim teröristim, senin teröristin diye bir anlayışı olamaz, Türkiye bunu reddeder." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı göğüs göğüse mücadele eden tek ülke olduğuna dikkati çeken Uyanık, Suriye'de yabancı teröristlerin geldiği ülkelere gönderilmesi suretiyle terörizm sorununa bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

Uyanık, bazı sapkın çevrelerin kara propagandasına rağmen Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunun terörizme karşı uluslararası çabaların bir parçası olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Terörizme karşı uluslararası alanda mücadelede samimiyetin sınandığı bir zamanı yaşıyoruz şu anda. Bu samimiyetin bütün ortaklarımız, dostlarımız tarafından gösterileceğine inanıyoruz. Elbette ki uluslararası toplumun bunu idrak ederek Türkiye'ye gerekli desteği ve anlayışı göstereceğine inanıyoruz. Türkiye bu meşru ve haklı tutumunu devam ettirecektir. Bu konuda kararlıyız."