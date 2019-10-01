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Uygur Türkleri Brüksel'de Çin'i protesto etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan yüzlerce gösterici, Çin'in Uygur politikasını protesto etti. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin düzenlediği protesto kapsamında göstericiler, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki...

Genel 01.10.2019, 16:01
Uygur Türkleri Brüksel'de Çin'i protesto etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan yüzlerce gösterici, Çin'in Uygur politikasını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin düzenlediği protesto kapsamında göstericiler, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'ndan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Konseyinin bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüdü.

Burada okunan bildiride Çin'e "eğitim ve toplama" kamplarını kapatma, dini özgürlüklere saygı duyma çağrısı yapılırken, Avrupa'daki ülkelerden de Çin'e, insan hakları ihlallerini sonlandırması için baskı yapması talep edildi.

Çin karşıtı sloganların atıldığı gösteride, Uygur Türkleri ayrıca, "70 yıllık zulüm son bulsun", "İşgalci Çinliler, Türkistan'dan çıkın!", "Doğu Türkistan'a özgürlük" gibi mesajlar içeren pankartlar açtı.


#Brüksel #çin #protesto #Uygur Türkleri
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