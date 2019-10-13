Uyuşturucuyla mücadele

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 35 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 kilo 830 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 501 uyuşturucu hap el geçirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 9-11 Ekim'de 35 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 19 kilo 830 gram uyuşturucu madde ile 4 bin 501 uyuşturucu hap ve 75 kök kenevir ele geçirildi.

Ayrıca 7 tabanca, 53 mermi, 4 hassas terazi ve 13 bin 889 lira nakit para ele geçirildi, 199 kişi gözaltına alındı.



