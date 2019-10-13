Son Dakika
Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'da görüntülendi
Basketbol Süper Ligi
"PKK/YPG bebek katilidir, insanlık düşmanıdır"
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Mehmetçiğe destek
’’Ne zamandan beri bir devlet, terör örgütüyle masaya oturmuştur”

Uyuşturucuyla mücadele

- Emniyet Genel Müdürlüğünce 9-11 Ekim'de 35 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 kilo 830 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 501 uyuşturucu hap ele geçirildi - Operasyonlarda 199 kişi gözaltına alındı

Genel 13.10.2019, 10:43
Uyuşturucuyla mücadele

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 35 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 kilo 830 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 501 uyuşturucu hap el geçirildi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 9-11 Ekim'de 35 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 19 kilo 830 gram uyuşturucu madde ile 4 bin 501 uyuşturucu hap ve 75 kök kenevir ele geçirildi.

Ayrıca 7 tabanca, 53 mermi, 4 hassas terazi ve 13 bin 889 lira nakit para ele geçirildi, 199 kişi gözaltına alındı.


#uyuşturucu operasyonları
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@