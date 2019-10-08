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Uyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar

- Suriye uyruklu 3 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, salça bidonlarına gizlenmiş halde yakalanan uyuşturucu maddeye el konuldu - Operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı

Genel 08.10.2019, 22:40
Uyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de salça bidonuna gizlemiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişiyi takibe aldı.

Yapılan fiziki takip sonucunda H.H, E.D ve R.G'nin içinde bulunduğu aracı Kayseri-Niğde kara yolu uygulama noktasında durduran ekipler, araçta yaptığı aramada salça bidonlarına gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuya el konulurken, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

#uyuşturucu
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