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Uzatma tatilciler trafiği kilitledi
Kurban Bayramı tatilini iki gün daha uzatan tatilciler Muğla karayolunda trafiğin kilitlenmesine neden oldu.
Genel 18.08.2019, 11:54
Kurban Bayramı tatilini iki gün daha uzatan tatilciler Muğla karayolunda trafiğin kilitlenmesine neden oldu.
Muğla girişindeki akıllı kavşakta 8 gündür aynı yoğunluğun yaşanması nedeniyle vatandaşlar bu bölgede akıllı kavşak ve ışıklarla sorunun çözümünün mümkün olmadığını belirtirken, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer’den Denizli, Konya Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük metropol illerden gelen tatilcilerin tek geçiş noktası olan bu alana alt-üst geçit veya battı-çıktı ile çözüm bulunmasını istedi.(Bekir Tosun /İHA)
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|1
|3
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|9. Erzurum BB
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
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|1
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|-6
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|O
|P
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|2
|6
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|2
|6
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|2
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|2
|4
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|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
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|1
|3
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|2
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|3
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|1
|1
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|1
|1
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|1
|1
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|1
|1
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|2
|1
|16. Aston Villa
|2
|0
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|2
|0
|18. Southampton
|2
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Mallorca
|1
|3
|3. Athletic Bilbao
|1
|3
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|1
|3
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|1
|1
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|1
|1
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|1
|1
|8. Valencia
|1
|1
|9. Atlético Madrid
|0
|0
|10. Deportivo Alaves
|0
|0
|11. Espanyol
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Levante
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Valladolid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Eibar
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Celta de Vigo
|1
|0