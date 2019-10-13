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Uzayda yürüyen ilk insan yaşamını yitirdi

- İlk "uzay yürüyüşünü" yapan Rus kozmonot Alexey Leonov 85 yaşında öldü

Genel 11.10.2019, 17:31
Uzayda yürüyen ilk insan yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Rusya'nın Voshod uzay görevi kapsamında 1965'te ilk "uzay yürüyüşünü" gerçekleştiren kozmonot Alexey Leonov'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus uzay araştırma ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Leonov'un Moskova'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Leonov, Rusya'nın Voshod 2 uzay aracının yörüngesi seferi sırasında yaptığı uzay yürüyüşüyle uzay boşluğunda hareket eden ilk insan olarak tarihe geçmişti.

#Voshod 2 #uzay yürüyüşü #Rus kozmonot Alexey Leonov
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