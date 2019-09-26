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Uzmanlar, deprem sempozyumunda depreme yakalandılar
İstanbul’da yaşanan depremin hissedildiği Kocaeli’de akademisyenler ve deprem araştırmacıları, deprem sempozyumu sırasında depreme yakalandı. Şaşkınlık yaşayan sempozyum katılımcıları daha sonra salonu boşalttı.
Genel 26.09.2019, 16:50 26.09.2019, 16:58
İstanbul’da yaşanan depremin hissedildiği Kocaeli’de akademisyenler ve deprem araştırmacıları, deprem sempozyumu sırasında depreme yakalandı. Şaşkınlık yaşayan sempozyum katılımcıları daha sonra salonu boşalttı.
O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde İtalyan konuşmacının kürsüde olduğu sırada arka planda bulunan platform sallanıyor. Deprem olduğunu fark eden konuşmacı, durumu şaşkınlıkla izliyor. Daha sonra konuşmacı kürsüden ayrılıyor. Bir süre sonra katılımcılar sempozyum salonuna geri dönüyor.
(Murat Kanber/İHA)
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