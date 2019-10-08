VakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa'da kaza yaptı
- Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulundukları otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kulüp çalışanı 3 kişi, hastaneye kaldırıldı
Genel 08.10.2019, 12:53
BURSA (AA) - VakıfBank Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan Üzeyir Özdurak ve Georgi Vasilev Bivolarski, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.
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