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Vali Bilmez’den hudut kartallarına bayram morali
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran sınırındaki askeri birlikleri ve Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek asker ve polislerin bayramını kutladı.
Genel 10.08.2019, 19:09
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran sınırındaki askeri birlikleri ve Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek asker ve polislerin bayramını kutladı.
Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Bilmez, polislerle bayramlaşmanın ardından İran’a sıfır noktada bulunan Alev Hudut Karakoluna geçti. Burada hudut kartallarıyla bayramlaşan Vali Bilmez, karakolda incelemelerde bulundu. 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul’dan bölgenin genel yapısı, asayiş durumu ve olaylarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez, yemek sonrası askerlerle çay içip hasbihal etti. Hudutta askerliğin kutsal olduğunu belirten Vali Bilmez, askerlere huzurlu bir bayram geçirmelerini diledikten sonra ilçeden ayrıldı.(Atilla İdiz/İHA)
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