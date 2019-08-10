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Vali Bilmez’den hudut kartallarına bayram morali

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran sınırındaki askeri birlikleri ve Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek asker ve polislerin bayramını kutladı.

Genel 10.08.2019, 19:09
Vali Bilmez’den hudut kartallarına bayram morali

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran sınırındaki askeri birlikleri ve Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek asker ve polislerin bayramını kutladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte Başkale ilçesine giden Vali Bilmez, ilk olarak 6. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul tarafından karşılanan Vali Bilmez, karşılama mangasını selamladıktan sonra askerlerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Hudut Tugayı’nın şeref defterini imzalayan Vali Bilmez, Başkale Jandarma Komando Taburuna geçti. Burada askerlerle bayramlaşarak fotoğraf çektiren Bilmez, ziyaret defterini imzaladıktan sonra bölgenin genel durumu ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Bilmez, polislerle bayramlaşmanın ardından İran’a sıfır noktada bulunan Alev Hudut Karakoluna geçti. Burada hudut kartallarıyla bayramlaşan Vali Bilmez, karakolda incelemelerde bulundu. 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul’dan bölgenin genel yapısı, asayiş durumu ve olaylarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez, yemek sonrası askerlerle çay içip hasbihal etti. Hudutta askerliğin kutsal olduğunu belirten Vali Bilmez, askerlere huzurlu bir bayram geçirmelerini diledikten sonra ilçeden ayrıldı.

(Atilla İdiz/İHA)
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