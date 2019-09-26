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Vali Nayir: "Kentte herhangi bir olumsuzluk yok"

Sakarya'da da hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vali Ahmet Hamdi Nayir: "Kentte herhangi bir olumsuzluk yok"

Genel 26.09.2019, 15:13 26.09.2019, 15:23
Vali Nayir: "Kentte herhangi bir olumsuzluk yok"

SAKARYA (AA) - Sakarya'da da hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Sakarya'da hissedildiğini belirterek, kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Öte yandan kentte evlerinde ve iş yerlerinde depremi hisseden vatandaşlar dışarı çıktı.

Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi.

Deprem anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

#deprem #sakarya
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