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Vali Yerlikaya'dan açıklama: "Tatil Paylaşımları Doğru Değil"

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemelidir"

Genel 26.09.2019, 19:17 26.09.2019, 19:25
Vali Yerlikaya'dan açıklama: "Tatil Paylaşımları Doğru Değil"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte meydana gelen depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarında eğitim öğretimin yarın tatil edileceği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğunu ve söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Okul ve kurum müdürlüklerinden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 7 bin 60 okulda tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, saat 20.00'de konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını kaydetti.

#deprem #İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
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