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Vali Yerlikaya: "Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da yarın eğitim ve öğretime devam edileceğini duyurdu.

Genel 26.09.2019, 20:39
Vali Yerlikaya: "Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da yarın eğitim ve öğretime devam edileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla 7060 okulumuzda gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Yarın okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir” bilgisini paylaştı.

(İHA)
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