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Vali Yerlikaya'dan huzur ve asayişte başarı açıklaması
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "2019 yılının ilk 9 ayında, polis ve jandarmamızın etkili çalışmaları neticesinde ilimizin huzur ve asayişinde önemli başarılar elde edildi"
Genel 08.10.2019, 22:15
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'un ilk 9 ayında, polis ve jandarmanın etkili çalışmaları neticesinde İstanbul'un huzur ve asayişinde önemli başarılar elde edildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine ve desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkür etti.
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