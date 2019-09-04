Validen dilek ağacına “kadına yönelik şiddeti kınıyorum“ notu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla oluşturulan stant önünde bulunan dilek ve temenni ağacına "Kadına yönelik uygulanan her türlü fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddeti kınıyorum" notu asarak farkındalık oluşturdu.

İl Sağlık Müdürlüğünce, halk sağlığına dikkati çekmek amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, Barış Manço Parkı'nda stantlar kuruldu.

Etkinlik çerçevesinde, vatandaşların halk sağlığı konusunda bilgilendirildiği stantlar önünde bulunan ve gövdesi beyaza boyanan bir ağaç, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dilek ve temenni ağacı olarak belirlendi.

Etkinlik dolayısıyla parka gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş da ağaca, "Kadına yönelik uygulanan her türlü fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddeti kınıyorum" notu astı.

Vali Arslantaş, daha sonra stantları gezerek etkinlikler konusunda İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik'ten bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ise burada yaptığı konuşmada, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde kentte boy, kilo, beden kitle indeksi, vücut yağ oranı ölçümü, tansiyon, kan şekeri ve akciğer kapasitesi ölçümü gibi birçok alanda tarama yapıldığı söyledi.

Erzincan'da etkinliklerin şenlik havasında geçmesini istediklerini belirten Hirik, şunları kaydetti:

"Halk sağlığı birimlerimiz tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha yakından tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla stant kurduk. Sağlık Bakanlığının tamamen ücretsiz olarak sunduğu sağlık taramalarını gerçekleştirdiğimiz stantlarda amacımız, vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı birimimizce bu yıl kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla misafirlerimizin vermek istedikleri mesajları asabilecekleri bir ağaç oluşturuldu. Vatandaşlarımızın mesajlarını hafta süresince bu ağaçta sergileyeceğiz."

İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Gamze Erebak da etkinliklerde, kadına yönelik şiddet konusunda da farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımız stantlarımızı ziyaret ettiklerinde kadınlara yönelik şiddetle alakalı düşüncelerini kağıda yazarak bize veriyorlar. Biz de bu mesajları stant önündeki ağaca asarak sergiliyoruz. Buradaki amacımız kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık oluşturup buna 'dur' diyebilmek." diye konuştu.