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Van'da 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi
VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki minibüste 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi.
Genel 01.09.2019, 09:10 01.09.2019, 12:10
VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki minibüste 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik köpeği "Oscar"nın da kullanıldığı aramada minibüsün bagajındaki 8 çuvalda 137 kilo 280 gram eroin bulundu.
Sürücü Ş.U. gözaltına alındı.
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