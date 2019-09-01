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Van'da 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki minibüste 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi.

Genel 01.09.2019, 09:10 01.09.2019, 12:10
Van'da 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki minibüste 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Hacıbekir Mahallesi'nde şüpheli şekilde park edilmiş 04 D 3431 plakalı minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Oscar"nın da kullanıldığı aramada minibüsün bagajındaki 8 çuvalda 137 kilo 280 gram eroin bulundu.

Sürücü Ş.U. gözaltına alındı.

#eroin #İpekyolu #uyuşturucu operasyonu #van
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