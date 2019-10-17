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Van'da 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi
Van'ın Tuşba ilçesinde bir otomobilde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.
Genel 17.10.2019, 09:15 17.10.2019, 15:33
VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde bir otomobilde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajında 2 çuvalda 80 paket halinde 40 kilo 780 gram eroin bulundu.
Sürücü ve otomobildeki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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